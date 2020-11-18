تحرير 1314 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية، وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان، مدير إدارة المرور،والعقيد محمد سليمان، رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1314 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 363مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و57 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه و93مخالفة انتظار خاطئ وحجز10 سيارات بدون ترخيص وبدون لوحات و134 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو29 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير32 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 35 مخالفة بيئة وتحرير30 مخالفة خط السير و35 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و66 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 69 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 11 دراجة نارية وتوك توك، بدون لوحات معدنية و 26مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و63 مخالفة مواقف عشوائية و35 مخالفة طمس لوحات معدنية و29 مخالفة تحميل ركاب بالاجر و71 مخالفة عدم ارتداء الكمامة وتحرير 38 مخالفة زيادة التعريفة وتحرير46 مخالفة تجاوز سرعة "ردار" .