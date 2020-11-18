اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مدير مخزن ضبط بحوزته 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة بمطعم بالقاهرة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:09 م
تجديد حبس مدير مخزن ضبط بحوزته 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة بمطعم بالقاهرة دواجن فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات ، حبس مدير مخزن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل داخل مطعم للوجبات الجاهزة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق ارباح غير مشروعة ، بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد المطاعم الشهبرة للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1.5 طن "مقطعات لحوم – لحم دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


اخبار الحوادث

امن القاهرة

لحوم فاسدة

اخبار عاجلة

دواجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة