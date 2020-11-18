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تجديد حبس المتهمين الأربعة أصدقاء طفل المرور 15 يوماً

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:33 م
تجديد حبس المتهمين الأربعة أصدقاء طفل المرور 15 يوماً المتهمون عقب القبض عليهم
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات اليوم الأربعاء بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية القاهرة، بتجديد حبس أصدقاء "طفل المرور" يوسف محمد، وعمرو أحمد، ورامز عصام، ومصطفى تامر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بسبب نشر فيديو يتضمن ألفاظ إهانة وسب وشتائم لرواد التواصل الاجتماعي بعد خروج صديقهم نجل المستشار من نيابة البساتين.

 

كان قد أمر النائب العام، بإيداع الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

 

كانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

 

كما أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.


طفل المرور

اصدقاء الطفل

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