تبادل جديد لإطلاق النار بين المغرب وبوليساريو فى الصحراء المغربية

كتب محمد جمال

تجدّد ليلا إطلاق النار المتبادل بين المغرب وجبهة بوليساريو، وفق الأمم المتحدة التي لم تعلن سقوط أي قتلى، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة سيتفان دوجاريك إن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية التي تتولى حفظ السلام "تتلقى تقارير عن إطلاق نار ليلا في مواقع عدة".

وتابع "نحضّ الفرقاء على اتّخاذ كل الخطوات اللازمة لسحب فتيل التوتر"، وقال دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش أجرى محادثة مع العاهل المغربي محمد السادس ومع بقية الفرقاء.

والإثنين جدد العاهل المغربي التأكيد على "تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار"، لكنه أضاف "وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها"، بحسب ما أفاد بيان للديوان الملكي.