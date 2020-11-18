وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "سيعقد الرئيس بعد ظهر اليوم اجتماعا مع أعضاء الحكومة عبر الفيديو"، موضحا أن هذا الاجتماع مهم لأنه سيناقش كيفية مكافحة فيروس كورونا المستجد في المقاطعات الروسية وفي روسيا بشكل عام.

وأضاف:" أن نائب رئيس الوزراء تاتيانا جولكوفا ووزيري الصحة ميخائيل موراشكو والصناعة والتجارة دينيس مانتروف، الذي يشرف على إنتاج الأدوية، سيقدمون تقارير في هذا الاجتماع"، مشيرا إلى احتمال أن يجري الرئيس الروسي اليوم عدة اتصالات هاتفية دولية.

