وأفادت بوابة البيانات الرسمية الموحدة- وفق ما نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الأربعاء- بأن نتيجة 58ر41% من الفحوصات والتي بلغ عددها 11 ألفا و611 كانت إيجابية في أعلى نسبة منذ بداية تسجيل الإصابة في بلغاريا.



وأضافت أن عدد المصابين في البلاد منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 106 آلاف و598 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات إلى 5 آلاف و463 شخصا، من بينهم 303 حالات بوحدات العناية المركزة.



وأشارت إلى أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 131 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي حتى الآن إلى 2413 شخصا، لافتة إلى أن 1219 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 31 ألفا و536 شخصا.

وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف وفارنا.

