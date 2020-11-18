بريطانيا تنصح بتهوية المنزل جيدا لتقليل خطر عدوى كورونا لأكثر من 70%.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

أصدرت وزارة الصحة فى بريطانيا، ضمن حملة وقائية انطلقت، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر كيف يظل فيروس كورونا "كوفيد - 19" فى الأماكن المغلقة، كما يشير الفيديو إلى أن فتح النوافذ والسماح بدخول الهواء النقى إلى المنزل، من الممكن أن يقلل خطر الإصابة بنسبة تصل لأكثر من 70%.

ووفقا لموقع وزارة الصحة البريطانى، فإنه من المعروف أن فيروس كورونا ينتشر عن طريق الرذاذ والجزيئات الصغيرة التى تخرج من أنف وفم الشخص المصاب عند التنفس أو التحدث أو السعال والتى تعرف بالهباء الجوى، وهى تتحرك بطريقة تشبه دخان السجائر ولكنها غير مرئية، وتحدث غالبية حالات العدوى فى المناطق المغلقة حيث تظل الجزيئات معلقة فى الهواء لساعات وتتراكم بمرور الوقت .





وأشار موقع الوزارة، إلى أنه كلما طالت مدة بقاء الأشخاص فى نفس الغرفة التى توجد بها هذه الجسيمات زادت احتمالية الإصابة، ومع دخول فصل الشتاء وقضاء المزيد من الوقت فى المنزل، يوصى الخبراء بفتح النوافذ 15 دقيقة لعدة مرات متكررة بانتظام على مدار اليوم .





وتنصح حملة وزارة الصحة فى بريطانيا، التى انطلقت اليوم الأربعاء، باستخدام مراوح أو شفاط المطبخ والحمام للتخلص من الجزيئات المصابة خارج المنزل.





من جانبها، قالت وزيرة الصحة العامة، إن التهوية ضرورية خلال الشتاء والسماح بدخول الهواء النقى على فترات قصيرة يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا فى المنازل، وأضافت: "علينا جميعًا تذكر فتح النوافذ، غسل اليدين، ابعد يديك عن وجهك، حافظ على مساحة اجتماعية".





ودعت الحملة إلى الاهتمام أكثر بتهوية المنزل عند وجود زوار أو إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابًا بفيروس كورونا، لأن تهوية المنزل من خلال السماح بدخول الهواء النقى ستقلل من انتقال العدوى لباقى أفراد الأسرة .











