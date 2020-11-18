اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:38 م
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بريطانيا تعتقل 72 شخصا على قارب صيد وتفتح تحقيقا عن تهريب البشر

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:15 م
بريطانيا تعتقل 72 شخصا على قارب صيد وتفتح تحقيقا عن تهريب البشر الشرطة البريطانية
رويترز

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قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، إن 72 شخصا اعتقلوا بعد اعتراض قارب صيد قبالة ساحل شرق انجلترا وإنها فتحت تحقيقا يتعلق بتهريب البشر.
 
واعترضت الوكالة، التي تركز على مكافحة الجريمة المنظمة، القارب الذي يبلغ طوله 30 مترا مساء يوم الثلاثاء بعد إبحاره من منطقة أوستيند في بلجيكا.
 
واعتقلت السلطات الطاقم المؤلف من ثلاثة أشخاص، أحدهم من لاتفيا واثنان من أوكرانيا، للاشتباه في قيامهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية. واعتقل الباقون وعددهم 69 وجميعهم من ألبانيا للاشتباه في انتهاكهم قوانين الهجرة.

بريطانيا

تهريب بشر

انجلترا

هجرة غير شرعية

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