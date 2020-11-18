بروتوكول تعاون بين صحة البحر الأحمر وكلية الطب "بنات" جامعة الأزهر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور هشام فرهود عميد كلية الطب بنات بجامعة الأزهر، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المنشآت الصحية لمواطنى البحر الأحمر وتدريب الأطباء علي التقنيات الحديثة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تدشين البرتوكول لدعم الخدمة الصحية بمحافظة البحر الأحمر، من أجل تعاون مباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك لتحسين أداء الخدمة الصحية وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية ومتميزة لسكان المحافظة من خلال توفير أطباء فى كافة التخصصات وخاصة الدقيقة فى مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر وحسب احتياج كل مستشفى .

وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية الممنهجة بهدف تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم المستمر للأطباء والمعاونين العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.

كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات عمل أسبوعية طوال ايام الأسبوع تبدأمن الاسبوع المقبل، حضر توقيع للبرتوكول عمرو عادل مدير أدارة المستشفيات الدكتورة فاطمة الحسينى استاذ الانف والأذن ومنسق عام البرتوكول بين الجهتين.