الفيوم رباب الجالى

وقع كلٌّ من الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك اليوم الأربعاء

بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور آمال ربيع مدير مشروع التنور المجتمعي بالجامعة ومستشاري رئيس الجامعة والأستاذ سعد سيد أمين مدير فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.



أكد الدكتور أحمد جابر شديد أنه إيمانًا بدور جامعة الفيوم بكل كلياتها وقطاعاتها ومراكزها البحثية بضرورة المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من خطر حقيقي على نمو وتطور المجتمع المصري قامت جامعة الفيوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لبدء تنفيذ تجربة رائدة لمحو الأمية في محافظة الفيوم.



وأضاف أن جامعة الفيوم ستشارك من خلال أساتذتها وطلابها فى مشروع محو الأمية عن طريق عقد عدد من الدورات التدريبية لطلاب الجامعة لتدريب ورفع كفاءة طلابها المشاركين بالمشروع في مجال محو الأمية، وأيضًا مجال الاتصال الفعال مع الكبار، وكذلك إنشاء لجنة تنسيقية لإدارة ومتابعة جميع مراحل المشروع.



وقال الدكتور عاشور العمري إن الدولة تسعى بشكل قوي لمحو أمية أكبر عدد ممكن من الأميين كهدف رئيس لاستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٢٠/٢٠٣٠

وفي هذا السياق تسعى الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية والتعليمية والبحثية وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ حملة قومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى أن تجربة مشاركة الجامعات المصرية في محو الأمية هي من أنجح تجارب المشاركة المؤسسية.



وأشار الدكتور خالد عطا الله أن جامعة الفيوم قد بدأت بالفعل في عقد عدد من الندوات التعريفية والدورات التدريبية في عدد من كليات الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على التقنيات الحديثة لمحو الامية وتعليم الكبار مؤكدًا على ضرورة ربط عملية محو الأمية بتعليم بعض الحرف اليدوية للمتعلمين ومشاركة المؤسسات المالية المختلفة في دعم وتمويل مشروعات صغيرة لمن اجتاز اختبار محو الأمية بنجاح.



ومن جانبها عبرت الدكتورة آمال ربيع عن حرص جامعة الفيوم على تقديم كل الدعم لطلابها المشاركين بالمشروع عن طريق صرف مكافأة مالية للطلاب (المعلمين) عن كل دارس يجتاز اختبار محو الأمية بنجاح، وأيضا تخصيص نسبة (20%) من درجات التدريب العملي للطلاب المشاركين في المشروع.



وقال سعد سيد أمين إن فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم سيتيح لطلاب الجامعة تسجيل طلاب محو الأمية من خلال تطبيق إلكتروني على الإنترنت على أن تقوم الهيئة بالحذف أو الاستبدال بحسب قاعدة بياناتها مع منح الطلاب المعلمين شهادات معتمدة من الهيئة والجامعة بنجاحهم في مشروع محو الأمية.

في سياق أخر عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم جلسته رقم (١٥٥) تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبعضوية وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وصرح الدكتور خالد عطا الله أنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات شملت إحاطة المجلس علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢١ أكتوبر وحتى ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠



كما تمت الموافقة على بروتوكول التعاون الموقع بين كلية الزراعة جامعة الفيوم ومديرية الزراعة بالفيوم وذلك بعد المراجعة من لجنة البروتوكولات، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة اتفاقات التعاون بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠



وخلال الجلسة قدم الدكتور خالد عطا الله التهنئة وذلك لصدور قرار مجلس الجامعة رقم ١٧٨ بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ بضم السادة الآتي أسماؤهم كأعضاء من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ وهم الدكتور سمير سيف اليزل الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور حسام الدين عبدالحميد حسين مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمال ربيع كامل مدير مشروع التنور المجتمعي وعميد كلية التربية السابق،والدكتور عبد اللطيف طه الكردي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إميسال للأملاح المعدنية، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصفته، ووكيل وزارة الصحة بصفته، ومدير عام جهاز شئون البيئة بالفيوم بصفته، ومدير عام خدمة المجتمع والمشروعات البيئية بصفته.



