بايدن يبدأ اختيار مستشاريه ورجال أوباما وقيادات الحملة الانتخابية في المقدمة

كتبت: نهال أبو السعود

بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختيار دائرة المستشارين والعاملين معه في إدارته المرتقبة داخل البيت الأبيض، والتي تضم رموزا من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وقيادات حملته الانتخابية. وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن، فإن بايدن أعلن يوم الثلاثاء أنه سينقل اثنين من المستشارين القدامى لأدوار عليا وتعيين العديد من قدامى المحاربين الآخرين الذين عملوا في حملته الرئاسية.

من بين التعيينات التي تم الإعلان عنها سيكون مايك دونيلون ، كبير الاستراتيجيين لحملة بايدن والذي لعب دورًا رائدًا في صياغة خطبه والإعلان أثناء تصديه لسباق الرئاسة 2020 وتقديمه على أنه يخوض "معركة من أجل روح الأمة" من كبار المستشارين رئيس. وسيكون ستيف ريتشيتي ، رئيس حملة بايدن والذي عمل مع باراك أوباما وبيل كلينتون مستشارًا للرئيس.

وتأتي هذه الإعلانات بعد أيام من تعيين بايدن الناشط الديمقراطي ا رون كلاين كرئيس للموظفين ، وإظهار أن بايدن يقوم أولاً بملء الموظفين الذين سيحيطون به في البيت الأبيض قبل الانتقال إلى إعلانات مجلس الوزراء.

ومن المتوقع ان يقوم بتعيين جين أومالي ديلون ، مديرة الحملة التي تولى المسؤولية بعد أن اجتاز بايدن الانتخابات التمهيدية الديمقراطية وتحول حملته إلى أكبر قوة في التاريخ لجمع التبرعات نائب رئيس أركان بايدن، كما سيستقيل النائب عن ولاية لويزيانا والرئيس السابق للكتلة السوداء في الكونجرس ، من مقعده في مجلس النواب ليصبح مستشارًا كبيرًا لبايدن ومديرًا لمكتب البيت الأبيض.

ووفقا للتقرير ستكون جولي شافيز رودريجيز ، نائبة مدير حملة بايدن والتي كانت في السابق مساعدة كبيرة لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس خلال الانتخابات التمهيدية ، مديرة مكتب البيت الأبيض للشؤون الحكومية الدولية