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انفراد.. لحظة استخراج جثث ضحايا قاتل والدته وشقيقه بحدائق الأهرام.. فيديو

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:31 ص
انفراد.. لحظة استخراج جثث ضحايا قاتل والدته وشقيقه بحدائق الأهرام.. فيديو لحظة استخراج جثث ضحايا قاتل والدته وشقيقه
كتب – أحمد عبد الهادى

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انفردت كاميرا "اليوم السابع" برصد لحظة استخراج ضحايا قاتل والدته وشقيقه بحدائق الأهرام. كانت منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، شهدت جريمة بشعة حيث قتل مهتز نفسيا والدته، وشقيقه، وشرع فى قتل زوج شقيقته طعنا بسكين، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة حرجة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد ارتكاب أحد الأشخاص جريمة قتل، بمنطقة حدائق الأهرام، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يعانى من مرض نفسى، قتل والدته، وشقيقه، بتسديد عدة طعنات لهما، ثم شرع فى قتل زوج شقيقته، إلا أنه نجا من الموت، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة.

بإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسى، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

لحظة استخراج جثث ضحايا قاتل والدته وشقيقه (1)
 
لحظة استخراج جثث ضحايا قاتل والدته وشقيقه (2)
 
لحظة استخراج جثث ضحايا قاتل والدته وشقيقه (3)
 
لحظة استخراج جثث ضحايا قاتل والدته وشقيقه (4)

حدائق الاهرام

جريمة حدائق الاهرام

حدائق الأهرام

منطقة حدائق الأهرام

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