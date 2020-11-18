انطلاق الجزء الثانى من المؤتمر التاسع لقسم الأمراض الصدرية بجامعة أسيوط

أسيوط فريق المحافظات

شهدت جامعة أسيوط انطلاق أعمال المؤتمر التاسع لأمراض الصدر والذى تنظمه كلية الطب جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وذلك بحضور الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط والدكتور جمال ربيع رئيس قسم الامراض الصدرية ورئيس المؤتمر والدكتورة صفاء مختار وافى أستاذ الأمراض الصدرية ومقرر المؤتمر إلى جانب نخبة متميزة من الأساتذة و المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس وكوكبة من الأطباء من مستشفيات الجامعات المصرية.

وقد أشاد الدكتور شحاتة غريب شلقامى بالدور المتميز الذى يقوم به قسم الأمراض الصدرية فى التصدى لمواجهة جائحة كورونا المستجد و المجهودات المتميزة التى يقدمها الطاقم الطبى للإهتمام بالمرضى و تقديم الرعاية الكاملة لهم موجهاً لهم خالص الشكر و العرفان بدورهم المشهود فى التصدى لهذه الجائحة .

ومن جانبها أعربت الدكتورة مها غانم عن سعادتها بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر مشيرة الى المجهود المتميز لكلية الطب من خلال عقد المؤتمرات التوعوية التى تناقش مشاكل المجتمع و ذلك فى إطار الإهتمام بكافة المستجدات و التطورات العلمية فى ظل جائحة كورونا المستجد كما أوصت بعقد مؤتمر جامع لكافة التخصصات للتعاون و التذكرة و التساؤل و وضع خطة شاملة يتعارف عليها القطاع الطبى .

وأوضح الدكتور علاء عطية أن المؤتمر يأتى فى إطار الدور الرائد لقسم أمراض الصدر سواء على المستوى العلمى او الطبى مشيراً أن المؤتمر تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الصحة والذى تستمر فاعلياته على مدار ثلاثة ايام من 18 ال 20 نوفمبر الجار ى كمرحلة ثانية تتضمن ورش عمل ومحاضرات طبية متخصصة .

وأضاف الدكتور جمال ربيع أن المؤتمر يتناول عدداً من المحاور الهامة منها التعليم الطبى المستمر من خلال عقد ورش عمل متخصصة خدمة المجتمع من خلال التعامل مع جائحة كورونا المستجد و التعاون بين مستشفيات الجامعة و مستشفيات وزارة الصحة و مستشفيات وزارة الداخلية .

وأثنى الدكتورمحمد زين الدين على جهود الجيش الابيض وكلية الطب وقسم الامراض الصدرية فى مراقبة وترصد الامراض السارية وتعزيز الوعى بالصحة العامة كما اكد على تقديم الدعم الازم للتصدى لجائحة كرونا متمنيا للجميع مؤتمرا ناجحا .

وفى السياق ذاته، نوهت الدكتورة صفاء مختار وافى رئيس اللجنة المنظمة إلى أن المؤتمر يأتى فى نسخته التاسعة بهدف تبادل الخبرات و الرؤى فى تخصصات الأمراض الصدرية مشيراً إلى أن مواكبة التطور العلمى تعد من ركائز العمل الأساسية فى الطب مؤكدا ان المؤتمر يتيح الفرصة للباحثين والمتخصصين المشاركين فى المؤتمر للمناقشة وتبادل الرؤى فى عدداً من المحاور الرئيسية التى يتناولها المؤتمر من خلال 6 جلسات علمية و يستضيف المؤتمر 4 متحدثين أجانب.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية، تم تقديم درع المؤتمر للدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و الدكتورة أمانى عمر وكيل كلية الطب لشؤون التعليم و الطلاب و الدكتور مجدى أبو ريان أستاذ أمراض الصدر بجامعة الأسكندرية و الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية بجامعة عين شمس الدكتور سعد زكى مدير المستشفيات الجامعية بأسيوط و الدكتور عصام عزت مدير الاستقبال بمستشفيات جامعة أسيوط و الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط و الدكتورة منال محمود محجوب مدير مستشفى الحميات والدكتور محمد محمود فوزى مشرف العزل لمستشفى أبو تيج المركزى والدكتورة صفاء أبو العلا مدير مستشفى الصدر بأسيوط والدكتور أحمد سيد موس المشرف الطبى على المدن الجامعية كما تم تكريم اللجنة المنظمة للمؤتمر .