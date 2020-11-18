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اليونان والإمارات ينتقدان سلوك تركيا المزعزع للاستقرار فى شرق المتوسط

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:02 م
اليونان والإمارات ينتقدان سلوك تركيا المزعزع للاستقرار فى شرق المتوسط اردوغان
كتب محمد عبد العظيم

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انتقدت اليونان والإمارات سلوك تركيا المزعزع للاستقرار في شرق المتوسط، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وفيما أكدت الدولتان أنه يجب على تركيا، الالتزام بالقانون الدولي ووقف الأعمال الاستفزازية. 

وفى سياق متصل، دعا وزير الدولة للشئون الخارجية الألمانى ميجيل بيرجر، تركيا إلى وقف الاستفزازات الأحادية الجانب، من أجل تسهيل الحوار في شرق البحر المتوسط، وقال بيرجر - خلال إحاطة إعلامية وتعليقاً على الزيارة غير القانونية التى قام بها رئيس تركيا إلى بلدة فاروشا المسيجة الأحد الماضي، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) إن "برلين ملتزمة بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على قيام اتحاد فيدرالي ذي منطقتين وطائفتين".

وأوضح بيرجر أن ألمانيا، في إطار رئاستها للاتحاد الأوروبى، تعمل من أجل المزيد من خفض التصعيد في شرق البحر المتوسط ​​وتظل على استعداد لدعم أي جهد معقول لتحقيق هذه الغاية، مشيرا إلى أن بلاده أكدت - مراراً - أن حل القضايا الخلافية في شرق البحر المتوسط ​​لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار بين جميع الأطراف، مضيفا أنه من أجل إجراء مثل هذه المحادثات فإن تركيا مدعوة بشكل خاص إلى الامتناع عن الاستفزازات الأحادية الجانب.
 
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تركيا

شرق المتوسط

الامارات

اليونان

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