اليابان تسجل رقما قياسيا فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 2195

طوكيو (أ ش أ)

سجلت اليابان اليوم الأربعاء، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما رصدت 2195 حالة جديدة، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عدد الحالات يتخطى حاجز الألفي حالة للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الزيادة المطردة التي تسجل يوميا منذ بداية الشهر الجاري تثير مخاوف حدوث موجة ثالثة لانتشار الفيروس في البلاد.

وتابعت القناة أن قرابة 500 حالة من الحالات الجديدة سجلت في العاصمة طوكيو، والتي تعتزم حكومتها رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى بدءا من غد الخميس.

وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه تعد أعلى حصيلة إصابة بالفيروس يتم تسجيلها في العاصمة اليابانية منذ أول أغسطس الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.