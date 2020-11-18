ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر، قولها إنه من المتوقع الإعلان عن أعلى حالة تأهب من مستويات التحذير نظرا لأن الإصابات "بدأت بالانتشار"، بناء على تحليل لجنة من الخبراء للأوضاع.



وكانت حكومة العاصمة قد خفضت حالة التأهب يوم 10 سبتمبر الماضي من أعلى مستوى إلى المستوى الحالي.

وشهدت العاصمة حتى الآن أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا. وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة حتى أمس 9ر309، بالقرب من المستوى الذي سجلته العاصمة أوائل أغسطس الماضي، عندما شهدت طوكيو ذروة الحالات اليومية عند 472 حالة.

وأفادت حكومة طوكيو بأنه من بين الأشخاص المصابين الذين دخلوا المستشفى لتلقي العلاج، ظهرت أعراض خطيرة على 42 شخصا- وهو أعلى رقم منذ رفع حالة الطواريء بسبب الوباء أواخر مايو الماضي.



وسجلت اليابان عددا قياسيا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى يوم السبت الماضي، حيث وصل الرقم إلى 1737 في ذلك اليوم فيما يقول الخبراء إن الإصابات الجديدة قد تكون موجة ثالثة من الوباء في البلاد.



ويبلغ إجمالي المصابين في اليابان 121 ألفا و963 إصابة، بما في ذلك حوالي 700 حالة على متن سفينة /دايموند برنسيس/ السياحية التي وضعتها السلطات الصحية للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما فبراير الماضي، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1933 حتى الآن.