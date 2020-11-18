الولايات المتحدة تسمح لطائرات بوينج "737 ماكس" بالطيران مجددا

كتب سمير حسنى

سمحت الولايات المتحدة الأمريكية للطائرات من طراز بوينج "737 ماكس" بالطيران مجددا، جاء ذلك نقلا عن قناة الحرة الأمريكية الإخبارية.

وكانت السلطات الأمريكية أوقفت تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس، بعد تكرار سقوط العديد من الطائرات فى عدد من الدول.

تعد طائرة بوينج 737 أشهر طائرة ركاب في العالم من حيث عدد الطائرات التى تم بناؤها منذ أن حلقت لأول مرة فى عام 1967، وقد أجرت شركة بوينج تغييرات على التصميم المعيب وتسعى لإقناع سلطات الطيران بالسماح لرحلات الركاب بالبدء من جديد.

تقوم وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي التابع لها شركة راين اير بإجراء فحوصات خاصة بها، وفي حديثه حصريًا مع صحيفة إندبندنت ، قال ويلسون: "أعتقد أنها ستعود للخدمة فى الأسابيع القادمة في الولايات المتحدة"

وتم إيقاف تحليق الطراز في جميع أنحاء العالم منذ مارس 2019، بعد أيام من فقدان 157 راكبًا وطاقمًا على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302 من أديس أبابا إلى نيروبي.

جاء ذلك في أعقاب تحطم رحلة ليون إير 610 فى أكتوبر 2018 في رحلة داخلية حيث توفي جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 189 شخصًا، سقطت كلتا الطائرتين بعد وقت قصير من الإقلاع ، حيث حاول الطيارون للتغلب على خطأ في نظام التحكم عرف باسم MCAS الذي أجبر مقدمة الطائرة على الهبوط.