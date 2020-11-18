اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الوكالة الدولية وأمريكا تضغطان على إيران بشأن جزيئات يورانيوم في 'مستودع نووي'

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:12 م
الوكالة الدولية وأمريكا تضغطان على إيران بشأن جزيئات يورانيوم في 'مستودع نووي' مفاعل نووي
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ضغطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والولايات المتحدة على إيران، اليوم الأربعاء، لتقديم تفسير نهائي حول مصدر جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها قبل نحو عامين في موقع قديم لكنه غير معلن وصفته إسرائيل بأنه "مستودع نووي سري".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد لفت الانتباه إلى موقع تورقوز آباد في طهران في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة في سبتمبر 2018، وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته. ووصفته إيران بأنه منشأة لتنظيف السجاد.

وتوجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك في فبراير2019، وأخذوا عينات بيئية ظهرت فيها آثار يورانيوم معالج.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا للحصول على إجابات فيما يتعلق بمصدر هذه الجزيئات. وتقول إن جزءا فقط من تفسيرات إيران يبدو مقبولا.


إيران

أمريكا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الولايات المتحدة

طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طفل أمريكى يدخل موسوعة جينيس بعد تصميمه "مفاعل نووى منزلى".. فيديو

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 02:36 م

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحتفل بمرور 20 عاما على مشروع المفاعلات النووية المبتكرة

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 07:06 م

الولايات المتحدة تعلن إنشاء مفاعل نووى على سطح القمر بحلول عام 2027

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 04:15 م

باكستان تبني مفاعلين نوويين لأغراض تجارية

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 03:00 ص

مركز أبحاث: السيول تهدد موقع مفاعل نووى بكوريا الشمالية

الخميس، 13 أغسطس 2020 07:20 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة