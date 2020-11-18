النيابة تواجه متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى للنصب بالتحريات الأمنية

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمة بإدارة كيان تعليمى وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية.

وتواجه النيابة العامة، المتهمة بالتحريات الأمنية التى كشفت عن تورط المتهمة فى إدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.

كانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمة المذكورة، حيث أمكن ضبطها بمقر الكيان الوهمى المشار إليه وعثر بحوزتها على (عدد من استمارات التقديم بأسماء أشخاص مختلفة مرفق بها عدد من الأوراق الشخصية – عدد من نماذج الامتحانات والمواد التعليمية وجداول الدراسة والمحاضرات – عدد من الإقرارات الكتابية بأسماء أشخاص مختلفين – عدد من شهادات التقدير بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات مختلفة – مجموعة من الكشوف بأسماء المتقدمين للدراسة بالأقسام المختلفة بالأكاديمية والمبالغ المالية المحصلة منهم).

كما أمكن ضبط (جهاز حاسب إلى "لاب توب " - وطابعة ألوان) وبفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية، ومبلغ مالى من حصيلة نشاطها الإجرامى) وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.