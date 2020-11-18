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النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن حالة 7 مصابين عقرهم كلب فى العجوزة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:14 م
النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن حالة 7 مصابين عقرهم كلب فى العجوزة كلب ضال - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول إصابة 7 أشخاص عقرهم كلب ضال بمنطقة العجوزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين للوقوف على حجم إصابتهم.
 
وكفلت النيابة العامة الجهات المختصة بإتخاذ اللازم تجاه الكلاب الضالة بمحيط المنطقة التى شهدت الواقعة، لمنع تكرر مثل تلك الوقائع، والحفاظ على سلامة المواطنين.
 
كان كلب ضال عقر عدة أشخاص فى منطقة العجوزة مما أسفر عن إصابتهم فى مناطق متفرقة من أجسادهم، وتم نقلهم إلى المستشفى؛ لإسعافهم وأعطائهم التطعيمات اللازمة.

 


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