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النيابة تجرى معاينة لمحطة قطار كفر صقر بعد مصرع طالب تحت العجلات.. صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:39 ص
النيابة تجرى معاينة لمحطة قطار كفر صقر بعد مصرع طالب تحت العجلات.. صور
الشرقية- فتحية الديب

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انتقل فريق من النيابة العامة بكفر صقر في محافظة الشرقية، برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، لإجراء معاينة تصويرية لمحطة قطار كفر صقر، بعد مصرع  طالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أسفل عجلات القطار القادم من " المنصورة- الزقازيق" إثر سقوطه أسفله، وفتحت النيابة تحقيقا فى الواقعة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول" على م ب" 19 عاما طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، مقيم دائرة المركز، جثة هامدة أثر إصابته بكسور متعددة ونزيف بالمخ، نتيجة عبوره مزلقان السكة الحديد، وتبين أثناء نزوله من القطار بمحطة كفر صقر، تعثر وسقط أسفله، وتم تحرير محضر بالواقعة  بمركز شرطة كفر صقر،وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

 

الطفل الذى لقى مصرعه فى الشرقيه
الطفل الذى لقى مصرعه فى الشرقيه

 

حادث مصرع طفل فى الشرقيه
حادث مصرع طفل فى الشرقيه

 

 

 


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