النيابة تجرى معاينة لمحطة قطار كفر صقر بعد مصرع طالب تحت العجلات.. صور

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول" على م ب" 19 عاما طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، مقيم دائرة المركز، جثة هامدة أثر إصابته بكسور متعددة ونزيف بالمخ، نتيجة عبوره مزلقان السكة الحديد، وتبين أثناء نزوله من القطار بمحطة كفر صقر، تعثر وسقط أسفله، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة كفر صقر،وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.



الطفل الذى لقى مصرعه فى الشرقيه