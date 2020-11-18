وذكرت وزارة الصحة - فى بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 221 ألفا و631 إصابة، تعافى منها 136 ألفا و487 حالة بينما توفي 1945 حالة.

وأشار إلى أن عدد المرضى بالمستشفيات بلغ 4525 حالة منها 658 حالة في العناية المركزة فيما وصلت الحالات النشطة إلى 75 ألفا و540 حالة ..لافتا إلى أنه تم إجراء 29 ألفا و50 فحصا طبيا أمس.