فيينا (أ ش أ)

أعلنت النمسا عن تخصيص مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية كمساعدات عاجلة إلى سكان إقليم ناجورنو كاراباخ، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية فى منطقة القوقاز التى يمزقها الصراع، وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، أنه في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين البلدين الجارين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ فإن الحالة الإنسانية لسكان المنطقة مقلقة للغاية.. مشيرا إلى أن تدمير المدارس والمستشفيات ومحلات السوبر ماركت وغيرها من مرافق البنية التحتية الحيوية يزيد الأعباء المعيشية على السكان المحليين.