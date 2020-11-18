ولفت البيان إلى أن هناك نقصا فى أماكن الإقامة والغذاء والمنتجات الصحية والنظافة لذلك تخصص النمسا مليون يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم المساعدة الإنسانية في الموقع.. مضيفا أنه نتيجة للصراع تفتقر المنطقة حاليا إلى الضروريات ويعاني الناس بشكل كبير في هذا الوضع كما يمكن أن يؤدي تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) على نطاق واسع إلى تفاقم المعاناة.