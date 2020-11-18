المعارضة التركية تعلن ارتفاع وفيات كورونا فى تركيا إلى 40 ألفا

كتب أحمد عرفة

أكدت المعارضة التركية، أن عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد فى تركيا تجاوز 40 ألفا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وتواصل الليرة التركية رحلة سقوطها والتى بدأ منذ مطلع عام 2020، الأمر الذى دفع المعارضة للخروج عن صمتها، وجدد حزب الشعب الجمهورى، هجومه على الرئيس التركى رجب أردوغان، منتقدًا سياسته فى إدارة البلاد خصوصًا فى الملف الاقتصادى، وأكد أنه لن يستطيع التهرب من المسؤولية عبر إقالة صهره وزير المالية بيرات البيرق.

وقال المتحدث باسم الحزب المعارض فايق أوزتراك: «لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك أن صهرى خدعنى وأطلب من الأمة أن تغفر لي». وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد (الإثنين): «بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدار عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة فى الاقتصاد؟!». وتابع متسائلًا: «هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟».