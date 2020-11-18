اليوم السابع
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المصنفات تضبط شركة انتاج فني غير مرخصة بالقاهرة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:55 م
المصنفات تضبط شركة انتاج فني غير مرخصة بالقاهرة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت مباحث المصنفات في ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بالقاهرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال إستهداف وضبط الإستوديوهات وشركات الإنتاج الفنية غير المرخصة والقائمين عليها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدون ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، وإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها ، وتبين وجود أحد العاملين بالإستوديو ، وبالتفتيش أمكن ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها روايات مكتوبة للتمثيل السينمائى ، وكذا برامج حاسب آلى وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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