المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا: لن نسمح بأى عرقلة للحوار الليبى

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إننا لدينا علم بمزاعم الفساد في ليبيا ونجري تحقيقات، مضيفا: لن نسمح بأي عرقلة للحوار الليبي، وذلك وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن عقوبات دولية سيتم فرضها على المتورطين بالفساد في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت الأمم المتحدة: نرفض أى ممارسات فساد خلال الحوار السياسى الليبى.

وفى وقت سابق، بحث أوليفر أوفتشا، سفير ألمانيا في ليبيا مع رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، نتائج منتدى الحوار السياسي الليبى الذى عقد في تونس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. كما ناقش سفير ألمانيا في ليبيا مع عقيلة صالح دور مجلس النواب الليبى في خارطة الطريق الانتخابية.