الكونغو تعلن انتهاء تفش لمرض الإيبولا أودى بحياة 55 شخصا

رويترز

أعلن وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء انتهاء تفش لمرض الإيبولا أصاب 130 شخصا وأودى بحياة 55 في غرب البلاد منذ ظهور الحالات الأولى في شهر يونيو.

وكانت قد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على عقار مزيج من ثلاثة أجسام مضادة وحيدة النسيلة، كأول علاج وافقت عليه إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعدوى فيروس إيبولا في المرضى البالغين والأطفال.

ووفقا لبيان رسمى للإدارة على موقعها الرسمى، قال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن إم هان، العضو المنتدب: "يُظهر إجراء اليوم التزام إدارة الغذاء والدواء المستمر بالاستجابة لتهديدات الصحة العامة - محليًا وخارجيًا - على أساس العلم والبيانات، لقد أصبحت هذه الموافقة ممكنة بسبب تفانينا الثابت في تسهيل تطوير علاجات آمنة وفعالة للأمراض المعدية كجزء من مهمتنا الحيوية للصحة العامة".