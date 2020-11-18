اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:06 م
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الكرملين ينفى عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:00 م
الكرملين ينفى عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا دميترى بيسكوفالمتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
موسكو /أ ش أ/

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نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، عقد لقاء بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب، على هامش قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ، والتى ستعقد عبر الفيديو غدا الخميس.

وردا على سؤال لوكالة أنباء "سبوتنيك" حول ما إذا كان من المقرر عقد لقاء ثنائى بين الرئيسين عبر الفيديو على هامش هذه القمة، قال بيسكوف فى تصريح اليوم الأربعاء "لا، ليس من المقرر عقد اجتماع ثنائى بين الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى فى إطار قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ، والتى ستعقد عبر الفيديو".

يُذكر أن مصادر إعلامية أمريكية ذكرت فى وقت سابق أن ترامب سيشارك فى قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ غدا الخميس.

 


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دول آسيا

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