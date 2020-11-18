القبض على 5 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، من القبض على متهمين بحوزة أحدهم سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين و4 آخرين بحوزتهم كميات من البانجو والاستروكس والحشيش والهيروين بقصد الاتجار فى خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد جمال رئيس مباحث مركز ابوصوير ومعاونيه بضبط المتهم "بسام.ع.م"24 عاما عاطل مقيم الواصفية دائرة مركز ابوصوير وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط كلا من المتهم "احمد.ال.ف"20 عاما عاطل مقيم نفيشة دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.ع"27 عاما عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 70 جراما وسلاح ابيض"سكين"ومبلغ مالى وهاتف محمول .

وتم ضبط كلا من"السيد.ال.س"41 عاما بدون عمل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 750 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "أحمد.ج.م"23 عاما بدون عمل مقيم الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 30 جراما وسلاح ابيض"كتر" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.