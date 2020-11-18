اليوم السابع
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القبض على فتاة متهمة بقتل شقيقتها طعنا بـ"سكين" فى الوراق

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:08 م
القبض على فتاة متهمة بقتل شقيقتها طعنا بـ"سكين" فى الوراق جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث الجيزة، القبض على فتاة، لاتهامها بقتل شقيقتها بمنطقة الوراق، حيث سددت لها طعنة نافذة، ما أسفر عن مصرعها فى الحال، بسبب حبس المجنى عليها ووالدها للمتهمة بالمنزل، نتيجة زواجها عرفيا من أحد الأشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل شقة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليها، مصابة بطعنة نافذة بسلاح أبيض.

 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة بارتكاب الجريمة، شقيقة الضحية، وأن القاتلة كانت تزوجت عرفيا عدة مرات، وانفصلت عن أزواجها، ثم تزوجت مرة أخرى عرفيا، ما دفع والدها وشقيقتها المجنى عليها لحبسها بالمنزل، وطلبت المتهمة من المجنى عليها السماح لها بقضاء حاجتها، وفور فك قيدها، طعنتها بسكين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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