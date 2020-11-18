القبض على سائق تخصص فى سرقة السيارات بمنشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على سائق تخصص في سرقة السيارات بمنطقة منشأة ناصر، وحرر محضرا بالواقعة، حيث وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تفيد تردد (سائق، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") على موقف سيارات كائن بدائرة القسم، وبحوزته سيارة "فان" ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه حال استقلاله السيارة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبالكشف الفنى تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب.

وأضاف بأنه قام بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بدائرة القسم بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.