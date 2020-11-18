العثور على طفلة رضيعة مُلقاة داخل عمارة سكنية بالعاشر من رمضان

عثر عدد من أهالي المجاورة 49 بالعاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأربعاء، على طفلة حديثة الولادة؛ ملقاة على سلم عمارة بالمجاورة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إيداعها بإحدى دور الرعاية بفاقوس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي بالعثور على طفلة حديثة الولادة، مُلقاة على سلم عمارة سكنية بالمجاورة 49 بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الصغيرة بإحدى دور الرعاية بفاقوس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.