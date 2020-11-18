اليوم السابع
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العثور على جثة فتاة سقطت من الطابق العاشر بمرتبة سرير فى بولاق الدكرور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 01:49 م
العثور على جثة فتاة سقطت من الطابق العاشر بمرتبة سرير فى بولاق الدكرور الجثة والمرتبة
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف غموض العثور على جثة فتاة بمنطقة بولاق الدكرور، وذكر شهود عيان أنهم فوجئوا بسقوطها من شقة بالطابق العاشر بأحد العقارات، أعلى سيارة ملاكى، وسقوط مرتبة سرير بصحبتها، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 18 سنة، أفاد شهود عيان أنها سقطت من شقة بعقار، أعلى سيارة ملاكى متوقفة بالشارع، وسقط معها مرتبة سرير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفحص المقيمين بالعقار، وسكان الشقة التى سقطت منها الفتاة، وجار استجوابهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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