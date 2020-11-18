العثور على جثة سيدة متحللة على شاطئ البحر في كفر الشيخ

عثر عدد من أهالي قرية بر بحري على جثة سيدة في مياه البحر المتوسط المطلة على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، وتكثف مباحث البرلس من جهودها لكشف حقيقة الواقعة، وتم نقل جثمان السيدة لمشرحة مستشفى البرلس المركزي. تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي، عثروا على سيدة في حالة تحلل جزئي، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر المتوسط، ناحية القرية.

وعاين الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، موقع العثور على الجثة، وتبين حدوث تحلل بها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى برج البرلس، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة البرلس، قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب وظروف الوفاة، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وعمل التحريات اللازمة.