اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة سيدة متحللة على شاطئ البحر في كفر الشيخ

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:04 ص
العثور على جثة سيدة متحللة على شاطئ البحر في كفر الشيخ جثه - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر عدد من أهالي قرية بر بحري على جثة سيدة في مياه البحر المتوسط المطلة على الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، وتكثف مباحث البرلس من جهودها لكشف حقيقة الواقعة، وتم نقل جثمان السيدة لمشرحة مستشفى البرلس المركزي. تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالي، عثروا على سيدة في حالة تحلل جزئي، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر المتوسط، ناحية القرية.

وعاين الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، موقع العثور على الجثة، وتبين حدوث تحلل بها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى برج البرلس، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة البرلس، قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب وظروف الوفاة، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وعمل التحريات اللازمة.

 

 
 

 

 


اخبار اليوم

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

العثور على جثه

جثه سيده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة