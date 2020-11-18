وأوضحت أنه على الرغم من استمرار المنطقة الأوروبية في الإبلاغ عن أكبر عدد من الإصابات (46%)، فقد انخفض هذا الأسبوع بنسبة 10% (مقارنة بالأيام السبعة السابقة)؛ بسبب زيادة التدابير في مجالي الصحة العامة والمجتمع.. مشيرة إلى أن القارة الأوروبية سجلت مليونًا و840 ألفًا و85 إصابة و29 ألفًا و43 حالة وفاة في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر الجاري.