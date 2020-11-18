جنيف (أ ش أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم بنحو 4 ملايين خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم في أسبوع واحد منذ بدء انتشار الوباء، وأوضحت المنظمة اليوم الأربعاء، تسجيل 3 ملايين و977 ألفًا و223 إصابة جديدة و59 ألفًا و699 حالة وفاة في العالم خلال أسبوع من 8 إلى 15 نوفمبر الجاري، حيث زاد كلا المعدلين بشكل كبير مقارنة بالأيام السبعة السابقة التي سجلت 3 ملايين و695 ألفًا و495 إصابة، ووفاة 54 ألفًا و835 شخصًا.