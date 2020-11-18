اليوم السابع
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خالد صلاح
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الشرطة اللبنانية تحرر 15 ألف محضر مخالفة منذ بدء الإغلاق العام للبلاد

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 10:02 م
الشرطة اللبنانية تحرر 15 ألف محضر مخالفة منذ بدء الإغلاق العام للبلاد عناصر من الشرطة اللبنانية
بيروت /أ ش أ/

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أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى فى لبنان (الشرطة) تحرير 15 ألفا و 116 محضرا منذ دخول حالة الإغلاق العام للبلاد حيز التنفيذ السبت الماضى وحتى السابعة من مساء اليوم، تتعلق بمخالفات ارتكبها اللبنانيون للإجراءات والتدابير والتعليمات المتعلقة بإغلاق البلاد بصورة كُلية والذى يستهدف احتواء تفشى وباء (كورونا).

وتشمل المخالفات، عدم التزام الأفراد بارتداء الكمامات، والتنقل بالسيارات خلال فترة منع التجول، ومخالفة تدبير تحديد أيام التنقل بالسيارات ذات اللوحات التى تحمل أرقاما مفردة ومزدوجة، وقيام بعض المؤسسات بفتح أبوابها دون أن يكون مسموحا لها بذلك الأمر فى ضوء قرار الإغلاق العام.

كان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضى ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك فى بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين فى وحدات العناية المركزة.

 


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