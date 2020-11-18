الشباب والرياضة بالغربية تنفذ مبادرة كنائس تعانقها مأذن بحضور ممثلى الأزهر والكنيسة

بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة وكيل الوزارة أكد فيها على أهمية مثل هذه المبادرات الشبابية فى تعزيز روح الانتماء والنسيج الواحد وتعزيز روح الأخوة بين عنصري الأمة، وذلك تزامنا مع ما أطلقته وزارة الشباب والرياضة فيما يعرف بـ"مصر أولا.. لا للتعصب".

وأكد الأب القس أوخوميس، ضرورة نشر الإخوة والسلام وأن الشعوب المصرية لا تعرف التفرقة بين المسلم والمسيحي، وطالب الشباب بالبعد عن الأفكار الرجعية والهدامة والتى تحاول زرع الفتن بين المصريين.

كما أكد الشيخ إبراهيم شبل من علماء الأزهر الشريف، حرص الإسلام على المعاملة الحسنة ونشر التسامح والايخاء مذكرا بمواقف النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك.

وتخلل اللقاء بعض الفقرات لأبيات من الشعر فى حب مصر وأغانى وطنية لكورال مركز الفنون بالمحلة الكبرى، وبعض الأغاني الوطنية للشباب.

ومع نهايه الحفل وجه أحمد الوكيل الشكر لجميع الحضور، متمنيا استمرار مثل تلك الندوات واللقاءات التي تبث روح التسامح، كما تم الوقوف دقيقه حداد علي روح الشهيد اللواء ياسر عصر الذى استشهد أمس أثناء تأديه عمله.