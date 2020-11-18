السفارة الأمريكية فى بغداد: ميليشيات تدعمها إيران تزعزع استقرار العراق

كتب أحمد عرفة

أدانت السفارة الأمريكية فى بغداد هجمات أمس الصاروخية على المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت السفارة الأمريكية فى بغداد، أن ميليشيات تدعمها إيران تزعزع استقرار العراق.

وتابعت السفارة الأمريكية فى بغداد: "ندعو لمحاسبة مرتكبى أعمال العنف ضد الدولة العراقية".

وفى وقت سابق أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخى الذى استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن إصابة ومقتل عددٍ من الأشخاص.

وإذ تتقدم مصر حكومة وشعبًا لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق بصادق تعازيها فى هذا الحادث البغيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين، فإنها لتشدد مُجددًا على استنكارها الكامل لتلك المُمارسات العدوانية الآثمة، داعيةً كافة الأطراف إلى النأى بالعراق عن أية تجاذبات لا تُعلى مصالحه الوطنية. كما تؤكد مصر دعمها للعراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولُحمته الوطنية.