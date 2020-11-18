اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية: ندعو الوكالة الذرية لمواصلة إزالة الستار عن أنشطة إيران النووية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 08:15 م
السعودية: ندعو الوكالة الذرية لمواصلة إزالة الستار عن أنشطة إيران النووية السعودية - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت المملكة العربية السعودية، الوكالة الدولة للطاقة الذرية لمواصلة إزالة الستار عن أنشطة إيران النووية غير السلمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وجهت الوكالة الدولة للطاقة الذرية اتهامات إلى إيران، مطالبة إياها بتوضيح وتفسيرات بشأن جزيئات مشعة بموقعين نوويين، حيث أفاد تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء بأن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم فى أجهزة طرد مركزى جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها فى منشأة نطنز، فى أحدث انتهاك لاتفاقها النووى مع القوى الكبرى.

ووفقا لموقع العربية، أقر مندوب إيران لدى الوكالة الدولة للطاقة الذرية بضخ إيران غاز سادس فلوريد اليورانيوم فى أجهزة طرد مركزى جديدة من طراز آي.آر-2إم، موضحا أن طهران بدأت بالفعل فى ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم UF6 فى سلسلة تضم 174 جهازًا للطرد المركزى فى مصنعين لتخصيب الوقود النووى فى نطنز.


السعوديه

ايران

ازمه ايران

اخر الاخبار

الوكالة الذرية

ملف ايران النووي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير خارجية إيران: مستعدون للالتزام بالاتفاق النووى شريطة رفع العقوبات الأمريكية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:32 م

الوكالة الدولية وأمريكا تضغطان على إيران بشأن جزيئات يورانيوم في 'مستودع نووي'

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:12 م

اتهامات رسمية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.. الوكالة تؤكد بدء طهران في ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة.. وواشنطن تفرض عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة