السجن 7 سنوات لشقيقين لحيازتهما مخدرات وسلاح بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، شقيقdن بالسجن 7 سنوات لكل منهما، 5 سنوات عن التهمة الأولى حيازة مواد مخدرة وعامين عن التهمة الثانية حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 56822 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، ليوم 14 نوفمبر من عام 2017، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الرائد محمد الفرماوى، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر، برئاسة المقدم محمد غيث، مفتش فرع الإدارة، من ضبط " أحمد ح س س" مقيم المنير دائرة مشتول، وشقيقه" سعد" ولهما محل إقامة آخر دائرة مركز بلبيس، بحوزتهما 15 لفافة من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار وبندقية خرطوش و15 طلقة نارية، للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.