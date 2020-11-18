الرئيس الموريتانى يستدعى اللجنة المكلفة بمتابعة كورونا لمواجهة وبحث التطورات

نواكشوط / أ ش أ /

أصدر الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، تعليماته لرئيس الوزراء محمد ولد بلال، باستدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير إجراءات جائحة كورونا المستجد ومتابعتها، للاجتماع من أجل تحديد الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الوضعية الجديدة.

وأوضح بيان صادر مساء اليوم الأربعاء، عن مجلس الوزراء - أن هذا القرار اتخذ نظرا لتطور جائحة "كوفيد- 19" فى موريتانيا وفى العالم. ولم تكشف الحكومة، عن حجم الاصابات الجديدة أو مستوى الموجة الثانية من الجائحة فى موريتانيا، لكن مصادر طبية أكدت ظهور أعراض شبيهة بـ "كوفيد- 19" لدى العديد من المرضى.

وكانت الحكومة أوقفت منذ أشهر الإجراءات الاحترازية التى كانت قد اتخذتها للتصدى لـ "كوفيد- 19" ومنها وضع رقم للاتصال والإبلاغ عن حالات، الاشتباه وبث الإعلانات الإرشادية للوقاية من كورونا وفرض التباعد الاجتماعى وإلغاء الفحص للكشف عن كورونا.

وتفيد آخر الإحصاءات الرسمية أن إجمالى الإصابات المؤكدة بـ "كوفيد- 19" فى موريتانيا بلغت 7 آلاف و994 إصابة، شفى من بينها 7 آلاف و550 حالة شفاء، فيما بلغت حالات الوفيات 165 وفاة.