الدفاع الروسية تعلن إرسال 200 رحلة لنقل أفراد قوات حفظ السلام إلى قره باغ

موسكو /أ ش أ/

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن طيران النقل التابع للوزارة نفذ نحو 200 رحلة لنقل أفراد قوات حفظ السلام الروسية إلى إقليم "قره باغ".

وأوضح كوناشينكوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن 22 رحلة تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى عدد الرحلات التى نفذها الطيران العسكرى الروسى إلى المنطقة 184 رحلة منذ دخول نظام وقف إطلاق النار والأعمال القتالية فى قره باغ حيز التنفيذ فى 10 نوفمبر.

وتابع المتحدث باسم الوزارة أن قيادة قوات حفظ السلام الروسية قامت بإعادة تمركز نقاط المراقبة التابعة لها وغيرت عددها، نظرا لمتطلبات الوضع الميدانى ، مشيرا إلى أن هناك 23 نقطة مراقبة حاليا تنفذ متابعة الوضع فى نطاق إجراء عملية حفظ السلام، هى 11 نقطة فى منطقة المسؤولية الشمالية، و12 نقطة فى المنطقة الجنوبية وذلك بعد إقامة 25 نقطة مراقبة، هى 9 نقاط فى كل من المنطقتين المذكورتين، بالإضافة إلى 7 نقاط مؤقتة تم نشرها فى "ممر لاتشين" الرابط بين أرمينيا وإقليم قره باغ.

ويشهد الإقليم الذى بات مسرحا للنزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا، حتى 10 نوفمبر، انتشار قوات روسية لحفظ السلام، وقوامها 1960 عسكريا و90 ناقلة جنود مدرعة و380 قطعة من العربات والمعدات العسكرية الخاصة.

ويتم انتشار قوات حفظ السلام بموجب البيان الذى تبناه زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان، فى 9 نوفمبر، والذى نص على وقف إطلاق النار وكافة الأعمال القتالية فى قره باغ، مع بقاء قوات الطرفين فى مواقعها عند الإعلان عن البيان.