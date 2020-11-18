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الجيش اللبنانى: توقيع اتفاقية فى مرفأ بيروت لمعالجة 52 مستودع يحتوى مواد خطرة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 08:12 م
الجيش اللبنانى: توقيع اتفاقية فى مرفأ بيروت لمعالجة 52 مستودع يحتوى مواد خطرة الجيش اللبنانى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجيش اللبناني عن توقيع اتفاقية في مرفأ بيروت لمعالجة 52 مستودع يحتوي مواد خطرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن انفجار مرفأ بيروت الذى وقع فى شهر أغسطس الماضى وتسبب في خسائر بالأرواح والبنية التحتية للبنان، تسبب أيضا فى الحاق الضرر بمبان تراثية وتاريخية، وحصرت اليونسكو فى رسالة لها على حسابها بموقع "تويتر"، الأضرار بعد الانفجار، قائلة: "مزّق انفجارا بيروت قلب المدينة، ملحقَين الضرر بما يقارب 8 آلاف مبنى و163 مدرسة".

 

 


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