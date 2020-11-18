اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة غيط النصارى بدمياط

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:07 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة غيط النصارى بدمياط الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة غيط النصارى بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها رقم 260 الصادر بتاريخ اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن تعديل خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة غيط النصارى اللوحة من رقم (1_7) المعتمدة بإضافة البلوك المشهر بالخريطة إلى البلوكات المجاورة بمدينة دمياط وفقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمياط ووفقا للخريطة المرفقة.

 

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته وتعديلاته، والقانون رقم 119 بشأن نظام البناء الموحد ولائحته وتعديلاته وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية - مكتب الوزير رقم(3- 1107) بتاريخ 11/5/2019 م السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء علي تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان بشأن طلب استصدار قرار بإعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط وعلى الخرائط المرفقة وتضمن القرار التصديق على تعديل خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة غيط النصارى اللوحة من رقم (1_7) المعتمدة بإضافة البلوك المشهر بالخريطة إلى البلوكات المجاورة بمدينة دمياط وفقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمياط ووفقا للخريطة المرفقة.

المخطط التفصيلى لقرية فى دمياط
المخطط التفصيلى لقرية فى دمياط

 

قرار الجريدة الرسمية فى دمياط
قرار الجريدة الرسمية فى دمياط

 

قرار محافظ دمياط للمخطط التفصيلى للقرية
قرار محافظ دمياط للمخطط التفصيلى للقرية

 

قرار محافظ دمياط
قرار محافظ دمياط

 


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