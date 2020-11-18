التزام الإمارات باتفاق "أوبك+" يسجل 126% فى أكتوبر

واصلت الإمارات التزامها باتفاق خفض الإنتاج النفطي المبرم بين أعضاء "أوبك+" حيث قلصت إنتاجها بمقدار 153 ألف برميل يوميا خلال أكتوبر الماضى بحسب رويترز، ووصل متوسط الالتزام الكلي للإمارات منذ بداية الاتفاقية إلى 101%، وبذلك تصل الدولة لمستوى التزام يفوق 100% قبل انقضاء فترة التعويض المتفق عليها.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد ثمنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه كل القضايا المتعلقة بالسوق النفطية العالمية والدعم الذي قدمته للمحافظة على توازن واستقرار الأسواق وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين. وخلال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" الذي عقد افتراضيا أعرب الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي رئيس لجنة المراقبة عن امتنانه وشكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المحوري في نجاح اتفاقية "أوبك+"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.