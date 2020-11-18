اليوم السابع
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التحقيق فى محاولة ربة منزل الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى عقار بالهرم

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:06 م
التحقيق فى محاولة ربة منزل الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى عقار بالهرم محاولة انتحار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات فى واقعة محاولة ربة منزل الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بعقار فى شارع الهرم، اليوم الأربعاء، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن السيدة كانت قد تركت مسكنها منذ عدة أشهر، وعندما توصل لها أفراد عائلتها ومشاهدتها لهم اليوم، أصيبت بحالة هياج، وهددت بالانتحار، إلا أنه تم الاستعانة بقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية في الجيزة، وتمكنوا من إحباط محاولتها، وتبين معاناتها من أزمة نفسية.

 

واستعانت الأجهزة الأمنية بفريق من الطب النفسي من أجل السيطرة على السيدة التي حاولت الانتحار، والذي تبين من خلال التحريات أنها تعاني من أزمة نفسية دفعتها للتفكير في التخلص من حياتها؛ بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

 

وانتقل رجال الحماية المدنية تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، وماجد سعفان مدير قطاع الإطفاء، إلى المكان لمحاولة إنقاذها، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بمحاولة سيدة الانتحار من أعلى عقار بالطابق الخامس بمنطقة الهرم، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليها ومنعها من الإنتحار، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق..


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