التحريات تكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق الـ10 ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث، فى واقعة سقوط فتاة من الطابق العاشر، بمنطقة بولاق الدكرور اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرعها، أنها تعرضت للاعتداء والاحتجاز بالشقة، على يد ربة منزل تقيم بصحبتها، وعندما حاولت الضحية الهرب، سقطت ولقيت مصرعها فى الحال.

وتبين من خلال مناظرة الجثة، إصابتها بكسور ونزيف، وكدمات بأنحاء جسدها، وتم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، كما ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وفتاة أخرى بصحبتها، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، وتبين رصد إحدى الكاميرات الخاصة بمحل تجارى، مشهد سقوط الفتاة، وسقوط مرتبة صغيرة خلفها، أعلى سيارة ملاكى تصادف ركنها أسفل عقار، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد سقوط فتاة من نافذة شقة بمنطقة ميدان الساعة، انتقل المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة، ملقاة أرضا أمام عقار، تبين سقوطها من إحدى الشقق به، وتوصلت تحريات رجال المباحث ان الضحية تقيم بصحبة ربة منزل، وفتاة أخرى، وأن ربة المنزل احتجزت القتيلة واعتدت عليها بالضرب، وتسببت فى إلحاق إصابات بها، بسبب خلافات مادية بينهما، مما دفع الضحية لمحاولة الهرب، إلا أنها سقطت وفارقت الحياة.

تم ضبط المتهمة، وفتاة تقيم بصحبته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.