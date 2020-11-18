البرلمان الألمانى يدعو الحكومة لحظر جماعة "الذئاب الرمادية" التركية المؤيدة لأردوغان

كتب أحمد عرفة

دعا البرلمان الألمانى، الحكومة الألمانية لحظر جماعة "الذئاب الرمادية" التركية المؤيدة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الداخلية الفرنسى جيرالد درمانين اليوم الأربعاء، حل جماعة "Loups gris"الذئاب الرمادية" التركية القومية المتطرفة، رسميا بعد عقد جلسة فى مجلس الوزراء، وقد جاء القرار بأمر من رئيس الجمهورية.

وقال وزير الداخلية الفرنسى على موقع تويتر، "كما هو مفصل لكم فى المرسوم الذى أقدمه، فإن الذئاب الرمادية تحرض على التمييز والكراهية وتتورط في أعمال عنف".

ويحدد المرسوم جميع الأسباب والوثائق التي أدت إلى "إعلان حل الجماعة".

يأتي الحظر بعد حوادث أخيرة في فرنسا كانت الذئاب الرمادية ضالعة فيها وسط توترات متزايدة بين فرنسا وتركيا وبسبب الصراع في ناجورو قرة باغ.