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البرازيل تسجل 156 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:46 م
البرازيل تسجل 156 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 156 حالة وفاة و34091 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة. ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء، فيما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 167455.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن البلاد سجلت 35294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و685 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسجلت البرازيل أكثر من 5.9 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 166699 وفقا لبيانات الوزارة.

 

 


البرازيل

كورونا

كوفيد 19

اصابات كورونا في البرازيل

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