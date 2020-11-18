وأضافت أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة بيت آمر، أثناء تواجدهما في مكان عملهما في أراضي الـ 1948.

وأشارت إلى أن مخابرات الاحتلال استدعت وزير شؤون القدس فادي الهدمي، للتحقيق معه في سجن المسكوبية.

وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت وزير شؤون القدس فادي الهدمي 4 مرات ، واستدعته للتحقيق مرات عديدة منذ توليه منصبه وزيرا لشؤون القدس في نيسان 2019.